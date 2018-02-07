FETÖ'nün iltica planı ByLock yazışmalarında

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra yargılanmasına Yargıtay 16. Ceza Dairesince devam edilen ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan firari savcı Kansız'ın ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Eski 'Ergenekon' savcısı Kansız hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Örgüt mensubu hakim ve savcılardan oluşan ByLock grubuna Kansız tarafından 25 Aralık 2015'te atılan mesajda, Türkiye'den firar edecek teröristlere Avrupa ülkelerinin sağladığı ayrıcalıklara ilişkin bilgiler verdiği tespit edildi.

ByLock yazışmalarında, kaçmaya hazırlanan FETÖ'cülere, "siyasi iltica" yolunu denemeleri telkininde bulunan Kansız, Avrupa'daki örgüt üyelerinin "mağdur" rolünü oynadıklarının kanıtı niteliğindeki yazışmada kullandığı, "Kendimizi Türkiye'de siyasi otorite tarafından haksızlığa uğramış, bu durumu Avrupa'daki meslektaşlara ve kurumlara anlatan kimseler olarak tanıtıyoruz." ifadeleri dikkati çekti.

Bu kapsamda, Belçika'nın Anvers kentinde bir avukatla görüşmesine yer veren eski savcı Kansız, hakkında Interpol ile arama kararı çıkarılan örgüt mensuplarının durumu ve FETÖ'cülere oturma izninin alınması olarak iki ana başlığın gündeme alındığını kaydetti.

Interpol tarafından aranan FETÖ'cülerin bu sorununun çözümü için çeşitli önerilerin sunulduğu yazışmalarda, avukatın son çare olarak FETÖ'cüleri Fransa Lyon'daki Interpol merkezine götürebileceği önerisi aktarıldı.

Avrupa'dan teröristlere ayrıcalık

Avrupa'da yabancı ülke vatandaşlarının oturum izni almasının ne kadar zor olduğuna değinen Kansız, "mağdur" rolü oynayarak "siyasi iltica" talebi kabul edilen FETÖ'cülerin Avrupa ülkelerinde "ayrıcalıklı" hale geldiğini beyan etti.

Kansız ByLock'ta, "Buradaki tüm abiler siyasi ilticanın ayrıcalıklı bir durum olduğunu, Türkiye'de yanlış anlaşıldığını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kansız'ın ByLock mesajında kullandığı, "Normalde ülkeye giriş yaptıktan 8 gün sonra müracaat etmeniz gerekiyor. Ama avukat sizin durum özel olduğu için sorun olmaz dedi." ifadeleri de Avrupa ülkelerinin teröristlere verdiği tavizleri gözler önüne serdi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 4 Ekim 2016'da eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama talep eden "Ergenekon" savcısı Cihan Kansız hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA