FETÖ'nün ilk kumpas davasında yarın karar bekleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır süren davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanık hakkında mahkemenin yarınki duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşma, sanık savunmaları ve avukat beyanlarıyla sürüyor.

Yarın da devam edecek duruşmada, mahkemenin dosyayla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Soruşturma 3 yıl önce başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tahşiye Yayınevi'nin sahibi Mehmet Nuri Turan'ın kendilerine FETÖ'nün kumpas kurarak haklarında adli soruşturma açtıklarına ilişkin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 14 Aralık 2014 tarihinde, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Fahri Sarrafoğlu, Hüseyin Gülerce, Ahmet Şahin, Nuh Gönültaş, Naci Çelik Berksoy, Ali Samim Noyan, Ali Kara, Elif Yılmaz, Radiye Şen Vardar, Hikmet Tombulca, Salih Asan, Makbule Çam, Engin Koç, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoğlu, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçarslan, Ferdi Taşkaya, Ayhan Akça, Mehmet Ali Doğan, Ali Cihan, Mustafa Uyanık, Halit Akbulut, Çetin Öztürk, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Mustafa Altunbulak, Yakup Ergün ve Recep Güleç'in, ''silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak'', "örgüt kapsamında sahtecilik ve iftira'' suçlarından ifadeleri alınmak üzere şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmaları talimatı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Hidayet Karaca'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanırken, yine Ekrem Dumanlı ile bazı eski polislerin de aralarında bulunduğu bir kısım sanık da yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında örgüt elebaşı firari Fetullah Gülen hakkında da 23 Aralık 2014 tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma 17 Eylül 2015'te tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 2009'da düzenlenen Tahşiye soruşturmasında kumpas kurduğu ve usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmayı 17 Eylül 2015'te tamamladı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, "1 numaralı" sanık Fetullah Gülen'in yanı sıra kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Mutlu Ekizoğlu'nun aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 32 kişinin ismi bulunuyor.

İddianamede, Gülen ile tutuklu sanıklardan Karaca, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlanırken, diğer 31 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Gülen ve Karaca'nın, "silahlı terör örgütünü yönetme" suçundan 15 ila 22 yıl 6 ay, zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik"ten 4 yıl 10,5 ay ila 22 yıl ve zincirleme şekilde "delil uydurarak iftirada bulunma" suçundan da 1 yıl 10,5 ay ila 10 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 9 ay ila 55'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, eski emniyet müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer'in, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 9 yıl ila 21 yıl, Tufan Ergüder'in, "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 ay ila 47 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 aydan 47 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Mutlu Ekizoğlu'nun da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Ali Cihan, Mehmet Ali Doğan, Recep Güleç, Mustafa Altunbulak, Çetin Öztürk, Rıfat Aslan, Erdem Kısa, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu ve Mustafa Uyanık'ın da yer aldığı 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma", suçlarından 7,5 ila 47,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2015 tarihinde ise Tahşiyecilere kumpas kurduğu iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

Ekrem Dumanlı'nın dosyası ayrıldı

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ile bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma dosyası ise ayrılmıştı. Söz konusu ayrılan dosya ile ilgili soruşturmanın da halen sürdüğü öğrenildi.

İlk duruşma 22 Aralık 2015'te yapıldı

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasını 22 Aralık 2015 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ve heyeti tarafından dava kapsamında toplam 119 celse yapıldı.

Duruşmalarda, firari sanıklar Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu haricinde tüm sanıkların ifadesi alınırken, bazı tanık ve müştekiler de tek tek dinlendi. Dava sürerken Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde, 2010 yılında açılan Tahşiyeciler grubuna yönelik açılan davada ise tüm sanıklar beraatine karar verildi.

Bu karar, Tahşiyeciler grubuna kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin açılan dosyaya da etkisi oldu. Söz konusu davada mütalaasını açıklayan savcılık, Gülen ve Ekizoğlu'nun dosyalarının ayrılmasına diğer sanıkların hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Kumpas davalarındaki ilk karar olacak

Mahkeme heyeti, yarınki 120. celsede sanıklara son sözlerini sorarak, davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Söz konusu karar, FETÖ'ün kumpas davalarında karara bağlanan ilk dosya olacak.