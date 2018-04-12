FETÖ'nün ilginç "takip kontrol yöntemleri" itirafçı ifadesiyle ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 89 şüphelinin gözaltına alındığı Balıkesir merkezli operasyonda yakalananların önemli bölümünün, polis tarafından takip edilip edilmediklerini denetlemek için "gözcü" ile çeşitli yöntemler kullanıp kontrollü hareket ettikleri ortaya çıktı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Mart'ta Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden itirafçı olanların, savcılık ve mahkemede verdikleri ifadelerle önemli bilgilere ulaşıldı.

Üniversite yıllarında örgütün evlerinde kalan ve bazı toplantılarına katılan T.K. adlı kadın itirafçı, yaklaşık 10 aydır içinde olduğu yeni yapılanmada "bölge sorumlusu", "dar bölge sorumluları" ve "eğitim danışmanları" gibi ildeki aktif birçok üst düzey FETÖ'cüyü deşifre etti.

"Örgüt, yapılanmada kadınlara ağırlık veriyor"

Yeniden yapılanmaya çalışan örgütün 10 kadar yöneticisinin adını veren ve paraların saklanmasından sorumlu olduğu öne sürülen T.K. ile diğer itirafçılar, oluşumun deşifresinde önemli rol oynadı.

Örgütün daha önce görev vermediği, deşifre olmamış, özellikle kadınlar ve bazı esnaftan oluşan yeni yapılanmanın bir yıl kadar önce kurulduğunu anlatan T.K, örgütün erkeklere göre tutuklanma ihtimalleri daha düşük olması nedeniyle yapılanmada özellikle kadınlara ağırlık vermeye başladığını kaydetti.

Takip konusunda uzman FETÖ'cüler taktik vermiş

Polisin de yeni yapılanmayla ilgili fiziki ve teknik takip sırasında tespit ettiği, örgüt üyelerinin yakalanmamak için kullandıkları bazı yöntemler hakkında bilgi veren T.K., şu itiraflarda bulundu:

"100 metrelik mesafede 10 kez aniden arkamıza bakıp takip edilip edilmediğimizi kontrol ediyoruz. Arkamızı döndüğümüzde aynı kişiyi ikinci kez görürsek takip edildiğimizi anlıyorduk. Toplantının gerçekleşeceği dairenin bulunduğu binaya hemen girmiyor, önünden geçip gidiyoruz. Karşı tarafta bizden biri takip edilip edilmediğimizi uzaktan kontrol ediyor. Temiz ise ileriden dönüp binaya giriyorduk, ayrıca takip edildiğimizi anladığımızda ikametin dışında farklı binalara girip uzun süre bekliyorduk. Bunları örgüt içindeki takip konusunda uzman kişilerden öğrendik. Bunun gibi birçok yöntem kullandık."

Örgütün daha önceki yöntemlerinin halen devam ettiğini, bu çerçevede başka evlerde yakalananların birbirini tanımadığını belirten T.K., "örgüt hücre yapılanması"nın uygulandığını söyledi.

"Tanımıyorum, bilmiyorum, alakam yok"

Diğer itirafçılar ise polisin operasyon yapması durumunda gözaltındaki tüm sorulara "tanımıyorum, bilmiyorum, alakam yok" gibi cevaplar verilmesinin örgüt yöneticilerince özellikle kendilerinden istendiğini, gösterilen tüm fotoğraflara aynı tepkilerin verilmesi talimatlarının iletildiğini anlattı.

İtirafçılar, tutuklu örgüt üyelerinin yakınlarının düzenli olarak ziyaret edildiğini, bu şahısların örgütle ilişkisinin kopmaması yönünde gayret gösterdiklerini, maddi destek sağladıklarını, hediyeler aldıklarını kaydetti.

İtirafçıların ifadelerine göre, örgüte para akışının Balıkesir'de halen örgüte sempati duyan esnaf tarafından sağlanıyor. Sorumlu şahıslar söz konusu esnafı belirli aralıklarla ziyaret ederek "himmet" adı altında para alıyor, aldıkları bu paraları örgüt içinde ihtiyacı olanlara dağıtıyor.

Yeni yapılanmada birçok esnafa ulaşıldığını, ulaşılan sempatizanların aylık düzenli para verdiğini belirten itirafçılar, Balıkesir'de "himmet" veren esnafın isimlerini de tek tek söyledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 600 polisin katılımıyla 28 Mart'ta Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta aralarında 24 "gaybubet evi" (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 "güvenli ev"in de bulunduğu 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 89 şüpheliden 44'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA