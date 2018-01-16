FETÖ'nün 'ilçe imamı' Dikili kaymakamı gibi hareket etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Dikili ilçe imamı" olan sanığa verilen 15 yıl hapis cezasına ilişkin kararın gerekçesinde, devletin atadığı kaymakamın olduğu ilçede sanığın "paralel kaymakam" gibi hareket ettiğine vurgu yapıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmasının ardından tutuklu sanık Rasim Kocabaş hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

İddianame, sanık savunmaları, delil değerlendirmesi ve hüküm gibi kısımların yer aldığı gerekçeli kararda, örgütün yapısı, işleyişi ve mali kaynakları anlatılırken, Kocabaş'ın devlet yönetimini ele geçirmeyi hedefleyen örgütün bir mensubuyken zamanla ilerleyerek ilçe sorumlusu olduğuna dikkat çekildi.

İzmir'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ için önemine değinilen kararda, örgütün temellerinin Kestanepazarı semtinde atıldığı, gücünü arttırdığı İzmir'i sözde dört eyalete ayırarak yönettiği, kentin bu özel konumu ve yapılanması dikkate alındığında "Dikili ilçe imamlığı"nın önem ve derecesinin açık olduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, Dikili'nin hem ekonomik büyüklüğü hem nüfusu hem de bürokrasi kadroları dikkate alındığında Kocabaş'ın konumunun "örgüt yöneticiliği" olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatine varıldığının altı çizildi.

"Sanık paralel kaymakam mertebesindedir"

Adliyesi, kaymakamlığı, sağlık birimleri ve diğer kamu kurumlarıyla müstakil bir ilçe olan Dikili'de oldukça etkili olan sanığın "kaymakam" gibi hareket ettiğinin anlatıldığı gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Devlet hiyerarşisinde ilçe yöneticisi kaymakamken, FETÖ/PDY'nin yapılanmasında ilçe imamı olan sanık bir nevi paralel kaymakam mertebesindedir. Dikili'de, ilçe emniyet müdürü, müstakil adliye ve diğer devlet kurumları dikkate alındığında bütün bu diğer kurum abi veya imamlarının hiyerarşik olarak ilçe imamı olan sanığa bağlı olduğu, aynı şekilde ilçedeki bütün esnaf, memur, işçi ve halk tabakasından olan yapılanmaların sorumlularının da sanığa bağlı olduğu tartışmasızdır. Sanığın legal hiyerarşide, kaymakam tarafından yapılan işleri paralel devlet yapılanmasında yerine getirdiği, legal devlet hiyerarşisinde adliye ve sorumlularının kaymakama bir bağlılığının bulunmamasına rağmen paralel devlet yapılanmasında adliye sorumlularının dahi ilçe imamı olan sanığa bağlı olduğu tartışmasızdır."

Dikili'de örgütün tüm koordinasyonunu sağlıyormuş

Sanığın Dikili'de örgüt adına yapılacak işlerin hedefini belirlediği, mütevelli heyetlerinin himmet, burs, bağış, gazete ve dergi aboneliği gibi FETÖ'ye maddi yardım topladığı, talimatla örgüte eleman kazandırdığı belirtilen gerekçeli kararda, Kocabaş'ın örgüt mensupları arasındaki "sohbet toplantıları"nı organize ettiği, örgütün yurt içi ve dışı gezilerinin koordinasyonunu sağladığı kaydedildi.

"FETÖ ile PKK yöneticilerinin yetkileri eşdeğer"

Gerekçeli kararda, "Kocabaş, bu hedef doğrultusunda altında görev yapan örgüt sorumlularına talimat vererek görevi bölüştürme, yeri geldiğinde bu hedefleri değiştirme yetkisine sahip olduğu aşikardır. FETÖ/PDY kendine münhasır bir örgüt olup sanığın bu yetkilerinin terör örgütü PKK yöneticilerinin eylem koyma, eylem kaldırma yetkileriyle eşdeğer bir yetki olduğu sonucuna varılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Eski öğretmen Rasim Kocabaş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağustos 2016'da gözaltına alınmasının ardından "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış, 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA