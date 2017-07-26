FETÖ'nün il ve sağlık yapılanmasına operasyon

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen örgütün il ve sağlık yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 10 kişi yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.