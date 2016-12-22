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FETÖ'nün 'il imamları' toplantıdayken yakalandı

Kayseri'de FETÖ'nün toplantıdayken yakalanan 3 il imamı adliyeye sevk edildi.

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FETÖnün il imamları toplantıdayken yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "il imamlarına" yönelik operasyonda toplantı halindeyken gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halindeyken yakalanan örgütün "Elazığ imamı" Mehmet D, "Kayseri ve Adıyaman imamı" Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen "Kayseri imamı" Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenilmişti. AA

Etiketler: kayseri, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün il imamlarına operasyon
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