FETÖ'nün 'hususi'lerine yönelik operasyonda 18 tutuklama

İzmir merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütte "hususi" olarak anılan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hususilerin itirafları örgütü çözüyor

Şüphelilerden 8'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini söyledikleri ifade edildi.

Bu kişilerden örgütte hususi olarak görev yapan birinin ifadesinde, örgütün amaçları doğrultusunda sorumlu abileri tarafından lise çağındaki çocukların ders çalıştırma adı altında sorumluluğuna verilerek askeri liselere hazırlanmasının istenildiğini, ders çalıştırdığı ve örgütsel yönde eğittiği iki kişinin sınavları kazanarak astsubay olduklarını söylediği öğrenildi. Söz konusu zanlının askeri okuldayken iki haftada bir bu çocuklarla örgüt abileri tarafından ayarlanan evlerde görüşme yaptıklarını, hatta örgütte üst düzey "abilerin" gelerek bu çocuklarla görüştüğünü aktardığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda muazzaf asker olarak görev yapan bu iki kişiden O.Ü. tutuklanırken, bir kişi de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafta bulunan bir diğer şüpheli de ifadesinde, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sorumlu abileri tarafından lise çağındaki çocukların kendi sorumluluğu altına verildiğini ve bu çocukları Polis Koleji ile Polis Akademisi sınavlarına hazırlayarak sınavı kazandırdıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Bu hususilerin öğrencileri örgüte eleman olarak kazandırdıkları, il imamı ve örgüt yöneticilerinden başka örgüt üyelerini tanımadığı ve TSK ile emniyet içindeki öğrencileri eğitim ve sosyal etkinlik adı altında özellikle, Diyarbakır, Muş ve Afyonkarahisar'daki termal otellere götürdükleri kaydedildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonların devam edeceği belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de, İzmir merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan sözde sivil imamların özellikle maddi durumu iyi olmayan ortaokul çağındaki çocukları hedef aldıkları, bunları küçük yaştan itibaren örgütün amaçları doğrultusunda yetiştirdikleri ve TSK, emniyet teşkilatı sınavlarına hazırladıkları belirtilmişti.

Şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren giren daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA