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FETÖ'nün "hususi"lerine operasyon: 23 gözaltı

İzmir merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütte "hususi" olarak anılan 23 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;hususi&quot;lerine operasyon: 23 gözaltı

İzmir merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütte "hususi" olarak anılan 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet teşkilatı içerisindeki mensuplarından sorumlu 51 şüpheli hakkında yakalama verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan sözde sivil imamların özellikle maddi durumu iyi olmayan ortaokul çağındaki çocukları hedef aldıkları, bunları küçük yaştan itibaren örgütün amaçları doğrultusunda yetiştirdikleri ve TSK, emniyet teşkilatı sınavlarına hazırladıkları bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren giren daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, operasyonun, gizliliğine dikkati çekilen "hususi"lerin deşifre edimesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler: izmir, FETÖ/PDY, gözaltı, Türk Silahlı Kuvvetleri
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