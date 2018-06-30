FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 16 yabancı öğrenci gözaltında

Mersin'de FETÖ'nün tespit edilen 10 hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 16 öğrenci gözaltına alındı.

Mersin'de örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanan A.Ö'nün telefonunda yapılan incelemede, zanlının kentteki yabancı uyruklu öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, örgütün 10 hücre evine operasyon düzenledi.

Mersin Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 10 Somali, 3 Cibuti, iki Gine ve bir Suriye vatandaşı olmak üzere 16 yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 7 firari şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: AA