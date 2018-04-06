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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün hücre evlerine operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında, hakkında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin kentte saklandığı yerlerin tespit edilmesi ve örgüt üyelerine yardım eden kişilerin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Gebze ilçesinde hücre evi olduğu olduğu değerlendirilen 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kayıtların incelenmesiyle, gözaltına alınan kişilerden A.K, H.P., M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P.'nin sahte kimlik taşıdığı tespit edildi.

T.B, Ş.H.Ş. ve M.G.'nin ise ByLock kullandığı, A.E., V.D. ve M.K.'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D.'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu belirlendi.

Evlerde yapılan aramada, 9 dizüstü bilgisayar, 14 cep telefonu, 13 flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 lira ve bin dolar ele geçirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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