FETÖ'nün hücre evlerinde güvenlik kamerası korkusu

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8'i "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese yapılan baskında gözaltına alınanların sayısı 83'e yükseldi.

FETÖ/PDY'nin Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Operasyon kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 83'e yükseldi.

Zanlıların ifadeleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınıyor.

"Uyuyan Hücreler" deşifre edildi

Baskın yapılan yerlerin, örgütün "uyuyan hücre" olarak kurduğu evler olduğu belirlendi.

Bu evlerde kalanların, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmadığı, örgütten düzenli para aldıkları, evlerinden zorda kalmadıkça dışarıya çıkmadıkları tespit edildi. Evde kalanlardan seçilen "abi" konumundaki kişinin, her ay bir kez farklı isimler kullanarak aldığı hızlı tren biletiyle Ankara'ya gidip geldiği belirlendi.

Örgüt üyelerinden, 5 isim kullandığı tespit edilen S.K.'nin kontrolündeki uyuyan hücre evinde, davlumbaz içinde iki cep telefonu bulunduğu, çok sayıda sahte kimlik ele geçirildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası olmayan binalara taşınmışlar

Şüphelilerin kaldığı evlerin bulunduğu binalarda güvenlik kamerası olmadığı, güvenlik kamerası takılması durumunda evin değiştirildiği tespit edildi.

Baskın sırasında yakalanan şüphelilerin cep telefonlarını formatlamaya çalıştığı, ancak polisin dikkati sayesinde telefonlara el konularak Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde incelemeye alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini tespit etmiş, ekipler, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 13 Nisan'da, 8'i "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 77 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA