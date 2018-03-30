FETÖ'nün hücre evinde kitap şeklinde gizli kasa bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, örgütün bir hücre evinde yapılan aramalarda, evdeki kitaplar arasına gizlenmiş kitap şeklinde gizli kasa olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri tarafından incelemeye alınan gizli kasa açıldı, içinde bir cep telefonu bulundu.

Cep telefonunun örgüt üyeleri tarafından gizli haberleşme için kullanıldığı öğrenilirken, güvenlik güçleri cep telefonu üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin yakalanacaklarını almaları üzerine, bazı dökümanları yırtmaya çalıştığı ve bazılarını ise evin balkonundan aşağı attığı belirlendi.

Öte yandan örgüte ait iki evde 6 bin avro, 10 bin dolar ve 28 bin lira nakit para da ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 4 adet sahte kimlik tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında uzun zamandır aranan avukatlar, askerler, iş adamları ve örgütün sözde Ağrı il ablası da bulunurken, 11 farklı ilden 20 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Trabzon'daki FETÖ soruşturmalarında "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edilmişti. 58 şüpheli tespit edilirken 9'u öğrenci, 2'si evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA