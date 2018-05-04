FETÖ'nün 'himmet'çilerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte himmet, burs ve zekat adı altında finansal destek sağladığı belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 18’i yakalandı.
Gözaltı kararı verilen 20 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA