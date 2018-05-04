  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'himmet'çilerine operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün 'himmet'çilerine operasyon: 18 gözaltı

2 ilde düzenlenen İstanbul merkezli operasyonda FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 38 kişiden 18'i yakalandı.

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FETÖnün himmetçilerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte himmet, burs ve zekat adı altında finansal destek sağladığı belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 18’i yakalandı.

Gözaltı kararı verilen 20 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: himmet, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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