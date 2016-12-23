FETÖ'nün himmet paralarını kaçıranlara operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar’da bir minibüste FETÖ’ye ait himmet paralarının bulunduğu ve yurtdışına kaçırılacağı yönündeki ihbarı değerlendirdi.
Milyonlarca lirayı bavullarla taşıdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi. 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan kişilerin FETÖ adına düzenli olarak himmet adı altında para topladıkları, örgüte finansman sağladıkları ve bavullarla terör örgütüne para taşıdıkları tespit edildi.
Paraların Amerika Birleşik Devletleri, Uganda ve Kazakistan'ın aralarında bulunduğu ülkelere götürüldüğü belirlendi.