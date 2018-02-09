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Buradasınız : » » FETÖ'nün "himmet baskısı" soruşturmasında 6 şüpheliye yakalama kararı

FETÖ'nün "himmet baskısı" soruşturmasında 6 şüpheliye yakalama kararı

FETÖ'nün, iş adamı Galip Öztürk'ten "himmet" adı altında para istemesi, tehdit ve şantajda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheliye yakalama kararı verildi.

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FETÖnün &quot;himmet baskısı&quot; soruşturmasında 6 şüpheliye yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş adamı Galip Öztürk'ün FETÖ/PDY üyelerinin "himmet" adı altında para istemesi, tehdit ve şantajda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık yapılan çalışmalar sonucunda, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı talimatını alan emniyet güçlerince Ankara ve Samsun'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden Şahin Ç, Ömer B, Sezgin Y. ve Abdülselam Y. yakalandı.

Şüphelilerden İsmail B'ın başka bir dosyadan Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu, Samsun'da ikamet eden şüphelinin ise adresinde bulunamadığı, bu nedenle arama işleminin sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Ömer B'nin ikametinde 3 adet bir dolar çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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