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FETÖ'nün havacı subay sorumluları Eskişehir'de yakalandı

FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında üst düzey sorumlu oldukları iddia edilen Yaşar T. ile Ahmet E., Eskişehir'de gözaltına alındı.

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FETÖnün havacı subay sorumluları Eskişehirde yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların sorumlusu olduğu ileri sürülen Yaşar T. ile örgütün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet E, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından iki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yaşar T.'nin, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların Türkiye sorumlularından, Ahmet E.'nin de örgütün, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öne sürüldü.

Sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürülen Yaşar T. ile Ahmet E.'nin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik kartları, cep telefonları, çok sayıda sim kart, bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen kitapları, bir miktar dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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