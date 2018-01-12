FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eskişehir merkezli 12 ilde 30 Kasım'da başlatılan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, KHK ile kapatılan bazı okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalışan sözde "mahrem imam" Muhammet K. ile astsubay üstçavuş Şaban K. belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen, muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve pilotların da aralarında bulunduğu 66 zanlıdan 64'ü Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmış, bunlardan 45'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA