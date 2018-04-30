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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında, telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Çanakkale, Osmaniye, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Balıkesir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem yürütülen şüphelilerden 11'inin pilot, 11'inin KHK ile ihraç, 2'sinin ise emekli edilen eski TSK personeli oldukları, 12'sinin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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