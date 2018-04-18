FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, telefonuna ByLock yüklediği ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandığı belirlenen 16'sı albay, 9'u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Amasya, Konya, Kayseri, Muğla ve Bursa'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski TSK personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA