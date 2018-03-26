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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı

5 ilde yürütülen Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 5 ilde Ankara merkezli 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö
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