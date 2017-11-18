FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı" tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirlenen Gürdal Türkekurban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Nöbetçi sulh ceza mahkemesince sorgulanan Türkekurban tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği sözleşmeli subayların, "Türkiye genelindeki üst düzey imamlığını" yürüttüğü tespit edilen Gürdal Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
AA