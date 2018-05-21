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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

15 İlde İzmir merkezli FETÖ'nün Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda 25 zanlıdan 23'ü tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

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FETÖnün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan, aralarında kısa süre önce açığa alınan subay ve astsubayların da bulunduğu 25 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığında verdikleri ifade sonrası serbest bırakılırken Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 23 zanlı tutuklandı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 60'a yükseldi. Şüpheli 7 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün sözde "örgüt sorumlusu" olduğu iddia edilen İ.S'nin de aralarında bulunduğu 19 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması, izmir
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