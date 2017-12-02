FETÖ'nün Harp Akademileri Komutanlığı sorumlusu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada Harp Akademileri Komutanlığı personelinden sorumlu Ramazan Aktaş, Sedat Şen, Cemil Arıcı ve Ekrem Güner, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan hakimlik, bu kişilerin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

"Yapılanma aktif olarak faaliyetlerini yürütüyor"

Savcılığın sevk yazısında, elde edilen deliller sonucunda yapılanmanın halen aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünün anlaşıldığı vurgulanarak, ilk kez deşifre edildiği şekliyle terör örgütünün tüm kuvvetlere bağlı askeri personel ile bu personelden sorumlu, hiyerarşik sırasıyla öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, bölge imamı ve kuvvet imamlarının tamamından sorumlu sözde silahlı kuvvetler imamı olan ve darbe girişiminde aktif rol alarak katılan Adil Öksüz'ün kod adının "Namık" olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilerden "Nadir" kod adlı Ramazan Aktaş'ın, darbe girişimi günü Harp Akademileri Komutanlığı personelinden sorumlu, açık kimliği tespit edilemeyen "Ulvi" kod adlı kişi ve müdür yardımcısı olarak görev yapan, darbe girişiminden bir gün sonra firar eden "Selman" kod adlı İlker Veli'den sonra bu görevi devraldığı anlatılan yazıda, Aktaş'ın halen bu görevi yürüttüğü, soruşturmalar kapsamında tutuklanan komutanlık personelinin ailelerini gezerek ihtiyaçlarını giderme suretiyle, örgütle bağlarının kopmaması için faaliyetlerde bulunduğu, ayrıca Avrupa yakasında bulunan firari şahısların saklandığı örgütsel olarak "gaygubed evleri" şeklinde tabir edilen evlerin de sorumlusu olduğu ifade edildi.

"Gaygubed evi"nde ele geçirilen sahte 14 nüfus cüzdanı ve yüklü para

Yazıda, şüphelilerden "Yavuz" kod adlı Sedat Şen'in de, kendi ikameti olarak görülen Bahçelievler Siyavuşpaşa'daki yapılanmaya ait "gaygubed evi"nin sorumlusu olduğu belirtilerek, evde yapılan aramada firari örgüt mensupları için hazırlanan sahte 14 nüfus cüzdanı ve 2 sürücü belgesi ile 70 bin 90 lira, 75 bin 856 Euro ve 22 bin 250 ABD doları para ele geçirildiği, diğer şüpheli Ramazan Aktaş"ın üzerinden çıkan anahtarlardan birinin bu evin kilidini açtığı dile getirildi.

Şüphelilerden "Nasrullah" kod adlı Cemil Arıcı'nın da, İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan örgüt mensubu asker şahısların "öğretmen" düzeyinde sorumluluğunu yaptığına işaret edilerek, bu kişinin de yine soruşturmalar kapsamında tutuklanan komutanlık personelinin ailelerini gezerek ihtiyaçlarını giderme suretiyle örgütsel bağlarının kopmaması için faaliyette bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin tümü ByLock kullanıcısı

Sevk yazısında tutuklanması istenen şüphelilerden "Ali" kod adlı Ekrem Güner'in de, diğer şüpheli Ramazan Aktaş'ın altında askerlerden sorumlu "öğretmen" olarak faaliyet yürüttüğü kaydedilerek, şüphelilerin tamamının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütte üstlendikleri görevlerin yöneticilik kapsamına girdiğinin tespit edildiği de anlatıldı.

Kaynak: AA