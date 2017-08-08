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Buradasınız : » » FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne operasyon

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne operasyon

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;hakim ve savcı çalışma evleri&quot;ne operasyon

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu Ş.U, E.Y, N.C. ve R.A. gözaltına alındı.

Zanlılar Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesine getirildi.

Şüphelilerden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.U, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bir kişinin arandığı, zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişleyeceği öğrenildi.

Etiketler: Tokat, fetö, operasyon
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