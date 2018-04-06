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FETÖ'nün hakim-savcı adaylarına operasyon: 38 gözaltı kararı

FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün hakim-savcı adaylarına operasyon: 38 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, silahlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evleri soruşturmasında elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda bazı şüphelileri tespit etti.

Savcılık, bu evlerde yöneticilik yaptığı iddia edilen 25 şüpheli ile 13 avukat hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde operasyon başlattı.

Örgütün hakim-savcı adaylarına yönelik açılan evlerinde, ''Ser müdür, genel müdür, yönetici, fakülteci, izdivaçcı, bilgi işlem ve personel'' sorumlusu olarak adlandırılan 25 kişi ile bu evlerde kalan 13 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: soruşturma, savcı, hakim, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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