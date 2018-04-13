FETÖ'nün haberleşme programı "Falcon" deşifre edildi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yeniden örgütlenmeye çalışması üzerine soruşturmasını genişletti. Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bulgulara rastlandı.

Savcılık ve emniyet tarafından dijital delillerin incelenmesi sonucu, 15 Temmuz darbe girişiminden önce kullanılan "ByLock"un deşifre edilmesinin ardından örgütün bilişim uzmanları tarafından "Falcon"un geliştirildiği belirlendi. Bunun, "Flipboard" görünümlü haberleşme programı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, son 3 ayda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, uygulamaya "ByLock" programı gibi şifreyle girilebildiği ve daha sonra kullanıcı adıyla örgüt üyeleriyle mesajlaşıldığını söyledikleri öğrenildi.

"F" harfinin önemi

Örgütün özellikle ilgi alanına ya da tutkularına yönelik her türlü haberi, popüler yazıyı ve sohbeti bir araya getiren "Flipboard"u, elebaşı Fetullah Gülen'in adının baş harfi olması nedeniyle ve "F" harfini kullanmak için seçtiği tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, "Falcon" üzerinden yapılan görüşmelerde örgütle ilgili sorunları tartıştıkları, örgüte yönelik operasyonlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verdikleri ortaya çıktı.

Kentte son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve mahrem imamı olduğu ileri sürülen U.E., "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen T.O. ile sözde mahrem imam olduğu belirtilen T.Y. tutuklanmıştı. Devrek ilçesinde ise dün S.M.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programları olan "ByLock", "Eagle" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu ve örgüte üye kişilere para akışını sağladığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA