FETÖ'nün gizli sorumlularına operasyon: 15 gözaltı

31 ilde gerçekleştirilen Konya merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği askeri personelin gizli sorumlusu olduğu iddia edilen 15 kişi daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt mensubu askeri personele yöneticilik yaptığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 124 kişiden 15'i daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 45'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 79 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün örgüt mensubu askeri personelin gizli sorumlusu olduğu tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmış, operasyonda zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA