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FETÖ'nün "gizli astsubay sorumlusu"na hapis

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün gizli astsubay sorumlusu olduğu belirlenen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün &quot;gizli astsubay sorumlusu&quot;na hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasında, örgütün gizli astsubay sorumlusu olduğu belirlenen tutuklu sanık Serkan Okçu ile avukatı hazır bulundu.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yapan astsubaylardan sorumlu öğretmen olduğu ve örgütün gizli yapılanması içerisinde yer aldığı iddialarını kabul etmeyen Okçu, hakkındaki tanık ifadelerinin de doğru olmadığını öne sürdü.

Tanıkların hiçbirini tanımadığını savunan Okçu, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okçu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğun devamına hükmetti.

Eski komiser yardımcısına hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmada ise tutuksuz sanık eski komiser yardımcısı T.G.İ. ile avukatı hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen hafıza kartında "A5" koduyla kodlanan T.G.İ, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddialarını reddetti.

Asayiş, çocuk ve kaçaklılık şube müdürlüklerinde görev yaptığını kaydeden T.G.İ, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanık T.G.İ'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Kaynak: AA

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