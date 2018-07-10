FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılanların bir yüzbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 3 muvazzaf subay, 12 muvazzaf astsubay, görevinden ihraç edilen 2 astsubay, Kara Harp Okulundan ilişiği kesilmiş bir askeri öğrenci ile bir sivilden oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA