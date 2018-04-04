FETÖ'nün Giresun sıkıyönetim komutanının yargılandığı davada mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında adı sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin hazırladığı listede "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat'ın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu. Fırat ise tutuklu bulunduğu Sincan'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporunda, sanığın kullandığı telefonda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'tan 137 bağlantı kurulduğunun tespit edildiğini belirtti. Fırat, ByLock suçlamalarını kabul etmedi.

15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında darbeden haberdar olduğu halde destekte bulunduğu ve darbe teşebbüsünün başarısız olmasının ardından sözde bir tutanak tuttuğu iddiasının doğru olmadığını aktaran Fırat, suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını talep etti.

Savcı mütalaasını sundu

Savcı mütalaasında, sanık Fırat'ın, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Fırat ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ara kararında Fırat'ın tutukluluğunun davamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

16 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlandığı öne sürülen listede adı "Giresun Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı'nda kurmay başkanı olarak görev yapan eski Jandarma Kurmay Albay Emre Fırat, 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan, mahkemece yetkisizlik kararı ile Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesine hükmedilen dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden Kayseri'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA