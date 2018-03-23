FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon: 6 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilerin örgüte bağlı "gaybubet evi" olarak adlandırılan evlerde saklandığını belirledi.

Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, mahkeme kararı gereğince haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş., M.Ş., S.Y., A.Ş., R.Ç. ve A.Ö.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 2 firari zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA