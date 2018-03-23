  • 23 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.97
    EURO 4.896
  • BIST 115744.2
    ALTIN 171.28
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon: 6 gözaltı

FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de FETÖ'nün "gaybubet evlerinde" saklanan 6 firari şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;gaybubet evlerine&quot; operasyon: 6 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilerin örgüte bağlı "gaybubet evi" olarak adlandırılan evlerde saklandığını belirledi.

Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, mahkeme kararı gereğince haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş., M.Ş., S.Y., A.Ş., R.Ç. ve A.Ö.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 2 firari zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, gözaltı, gaybubet, firari, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER