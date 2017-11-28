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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Denizli'de FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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FETÖnün gaybubet evlerine operasyon

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube müdürlükleri ile MİT'in planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda örgütün Denizli'de halen aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Ekipler, FETÖ'nün örgütü canlı ve diri tutmak için yapılanmaya gittiğini tespit eden ekipler, para toplayan, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den gelen emir ve talimatlarını yerine getiren, firari şüphelileri saklayıp daha sonra yurt dışına çıkmalarını organize eden şüphelileri takibe aldı.

Örgütün Denizli'deki "gaybubet evleri"nin sorumlusu ve aynı zamanda aranan örgüt mensuplarının yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen M.S. ile firari FETÖ üyelerini saklandığı 6 hücre evini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.S. ile gaybubet evlerinde kalan ve sahte kimlik kullanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, hediye paketleri, zarflar içinde yüklü miktarda ABD doları ile Türk lirası, 20 şüpheliye ait sahte nüfus cüzdanı ve 5 pasaport ele geçirildi. Zarflarının üzerinde "kayın pederin borcu", "Y.Cengiz", "İbrahim borcu", "Cm1" yazıları dikkat çekti. Bu paraların firari örgüt üyelerinin kullanması için toplandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'deki gaybubet evleri sorumlusu M.S'nin geçen ay Muğla'nın Marmaris ilçesinde firar etmeye çalışırken yakalanan 13 şüphelinin kaçışını organize ettiği öğrenildi. 

AA

Etiketler: denizli, fetö, gaybubet evleri
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