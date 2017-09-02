FETÃ–'nÃ¼n GATA'daki korkunÃ§ oyunu: PilotlarÄ±n kalp damarlarÄ±nÄ± geniÅŸlettiler

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi'ndeki (GATA) yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 104 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n hedeflerine ulasÌ§mak amacÄ±yla bazÄ± yoÌˆntemleri etkin ve suÌˆrekli kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, yÃ¶ntemlerin bazÄ±larÄ± da sÄ±ralandÄ±. Buna gÃ¶re, Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k raporlarÄ±nÄ± kendi amaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda kullanan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, Astsubay Meslek YuÌˆksek OkullarÄ±, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adaylarÄ± icÌ§erik bakÄ±mÄ±ndan gercÌ§ek dÄ±sÌ§Ä± sagÌ†lÄ±k raporlarÄ±yla eledikleri tespit edildi.

TSK icÌ§erisinde goÌˆrev alan ruÌˆtbeli personele yÃ¶nelik de eleme yÃ¶ntemleri geliÅŸtiren Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, kendilerinden olmayanlarÄ±n, yoÌˆnetmelik geregÌ†i yapÄ±lan rutin sagÌ†lÄ±k muayenelerinde gercÌ§ek dÄ±sÌ§Ä± raporlar duÌˆzenleyerek, pasif goÌˆrevlere Ã§ekilmelerini veya emekliye sevk edilmelerini saÄŸladÄ±klarÄ± belirlendi.

Sahte uyuÅŸturucu raporlarÄ±

TSK'da goÌˆrev yapan bazÄ± ruÌˆtbeli personelin ordudan ilisÌ§igÌ†inin kesilmesi amacÄ±yla gercÌ§ek dÄ±sÌ§Ä± laboratuvar sonucÌ§larÄ± ve sagÌ†lÄ±k raporlarÄ± duÌˆzenleyerek, "uyusÌ§turucu" kullandÄ±klarÄ± gerekcÌ§esiyle haklarÄ±nda isÌ§lem yapÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶ntemleri arasÄ±nda sayÄ±ldÄ±.

Askeri okullarda okuyan adaylarÄ±n ilisÌ§igÌ†inin kesilmesi ve halen TSK'da goÌˆrevde olan pilotlarÄ±n aktif goÌˆrevlerinin engellenmesi amacÄ±yla da bir dizi yÃ¶ntem izlendi. Bu kapsamda, hastalÄ±klarÄ± bulunmamasÄ±na ragÌ†men bu kiÅŸilere "mitral kapak yetmezligÌ†i", "yuÌˆksek tansiyon", "aort damarÄ± genisÌ§lemesi" ve benzeri tesÌ§hisler konularak, TSK'dan ilisÌ§iklerinin kesilmesi veya pasif goÌˆrevlere getirilmeleri saÄŸlandÄ±.

YanlÄ±ÅŸ ilaÃ§ iÃ§irdiler

Ã–zellikle TSK'daki aktif pilotlarÄ± elemeye yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlere baÅŸvuran ÅŸÃ¼phelilerin, bu pilotlarÄ±n kariyerini ve ucÌ§usÌ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla gercÌ§egÌ†i yansÄ±tmayan sagÌ†lÄ±k raporlarÄ± duÌˆzenledikleri anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ddianameye gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri, pilotluk goÌˆrevinden uzaklasÌ§tÄ±rmak istedikleri kiÅŸilere, herhangi bir sagÌ†lÄ±k sorunu bulunmadÄ±gÌ†Ä± halde yuÌˆksek tansiyon tesÌ§hisi koyarak, ileriki suÌˆrecÌ§te kalp damarlarÄ±nÄ± genisÌ§letme oÌˆzelligÌ†ine sahip tansiyon ilacÌ§larÄ± yazdÄ±. Bir sonraki kontrole kadar bu ilaÃ§larÄ± kullanan pilotlarÄ±n gercÌ§ekte hicÌ§bir sagÌ†lÄ±k sorunu yasÌ§amadÄ±klarÄ± halde ilaÃ§ nedeniyle kalp damarlarÄ±nÄ±n genisÌ§lemesi saÄŸlandÄ±. BÃ¶ylece bu pilotlara, yapÄ±lan muayene sonucu kardiyolojik acÌ§Ä±dan "uÃ§amaz" raporu verilmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼t mensubu olmayanlar bu yÃ¶ntemlerle elenirken, gercÌ§ekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsÄ±zlÄ±gÌ†Ä± bulunup da oÌˆrguÌˆte yakÄ±n olan kisÌ§ilere ise "sagÌ†lam" raporu tanzim edilerek bu kisÌ§ilerin TSK'ya girmeleri sagÌ†landÄ±.