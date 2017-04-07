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FETÖ'nün finansörlerine tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarına inşaat ve gıda malzemesi temin eden firmalarda üst düzey yönetici olarak çalışan 5 kişi tutuklandı.

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FETÖnün finansörlerine tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarına inşaat ve gıda malzemesi temin eden firmalarda üst düzey yönetici olarak çalışan 5 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarına, inşaat ve gıda malzemesi temin eden 2 firmanın üst düzey 5 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "teröre finans sağlama" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine zanlıların Bank Asyayı kurtarmak için kuruma yüklü miktarda para yatırdıkları iddia edildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda satış sözleşmeleri, ajandalar, makbuzlar ve Bank Asyaya ait banka dekontları ele geçirildi.
 

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, fetöcü okullar, Fetullah Gülen, fetö para
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