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FETÖ'nün finans yapılanması davasında 14 sanığa hapis

FETÖ'ye finansal destek sağlayan iş adamları davasında karar açıklandı. Mahkeme, 14 sanığa 1 buçuk yıldan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

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FETÖnün finans yapılanması davasında 14 sanığa hapis

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanık hakkındaki karar açıklandı. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada sanıkların savunmasının tamamlamasının ardından mahkeme 14 sanığa 1 buçuk yıldan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Mahkeme, 12 sanığın dosyasını ayırdı, 75 sanığa da beraat kararı verdi. 

Aralarında Memduh ve Bekir Boydak'ın da olduğu 36 sanığın dosyası daha önce davadan ayrılmıştı. 

Kaynak: TRT Haber

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