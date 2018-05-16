FETÖ'nün Erzurum'daki davasında 23 sanık itirafçı oldu

Erzurum'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan asker ve örgüt sorumluluğunu yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1'i tutuklu, 26 sanık hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Havacı uzman çavuş ve onlara imamlık yapan sanıklardan 23'ü, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. 25 Kasım 2017'de tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye olan mahrem imam Mümtaz kod adlı Y.K.'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi ve etkin pişmanlık yasası kapsamında verilecek cezasında indirim yapılması talep edildi.

'Askeri birliğin krokisini aldık'

2012 yılında Halim-Salim kod adlı H.N.'nin hava astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu müdür yardımcısı olduğunu vurgulayan Y.K., "H.N. benden, uzman çavuş A.T.'den çalıştığı işyerinin krokisini almamı istemişti. A.T. de kendi çalıştığı işyerinin krokisi ve giriş ve çıkış bölümlerini yaptığımız toplantı esnasında örgütün biz öğretmenlere aldırmış olduğu küçük laptopa bu bilgileri ve birliğe ait krokiyi beraber çizerek girdik" dedi.

'Örgütün müdür yardımcısında kameralı kazak vardı'

Örgütün deşifre olmasına yönelik çarpıcı bilgiler de veren mahrem imam Y.K., itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Toplantının birinde Halim-Salim kod adlı H.N., hava astsubaylarının kullandığı mavi renkli bir askeri kazağı biz öğretmenlere gösterdi. Kazağa dikkatli bakmamızı istedi ve kazağın üzerine profesyonelce yerleştirilmiş, gömlek düğmesi büyüklüğünde gizli kamerayı göstererek, kazağı askeri personele giydirdiğini, askeri birliklerden görüntü aldıklarını bizlere söyledi. Bu kameranın video çekme kabiliyeti olduğunu anlatarak, bu kamera ile askeri birlik içerisinde çekilmiş, o dönem Hava Meydan Komutanlığı'nda F. isminde albay olan şahsın yapmış olduğu balık çiftliği, hayvan kümesi ve Erzurum'a geldiği dönemde ev eşyalarını taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu kırılan mobilyalarına ait fotoğraf ve video görüntülerini bize izletti."

"İmha ettiklerimi farklı çöplere attım"

17/25 Aralık sonrası tedbirlerin artırıldığına işaret eden Y.K., 16 Temmuz 2016'da saat 06.30 sıralarında H.N.'nin evine geldiğini anlattı.

H.N.'nin kendisine imamlık yaptığı askeri personeli gezmesini istediğini aktaran Y.K., "Darbe girişimi başarısız olduğundan, bu yapıya mensup askeri personelin devletin yanında olduğu hissi vermek amaçlı işyerlerine gitmelerini istedi. Örgütün bize aldırmış olduğu ve örgütsel olarak kullandığımız laptopları kırmamızı ve imha etmemizi istedi. Ben de bana ait olan ve örgütsel kullandığım laptopu kırdım, üzerinde bulunan hard diski söktüm, içindeki bilgilerin yazılı olduğu metal plakayı kırdım ve hepsini çöpe attım" diye konuştu.

Kaynak: DHA