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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 32 gözaltı

FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki polis okulları yapılanmasında "ağabeylik" yaptıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 43'ü sivil 70 kişiden 32'si yakalandı.

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FETÖnün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 32 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan, 27'si emniyet personeli 70 kişiden 32'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanması içerisinde "ağabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda İstanbul merkezli 41 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler arasında gazeteci, bilgisayar programcısı, eğitimci, RTÜK uzman yardımcısı, TSE çalışanı ve öğretim görevlisinin de bulunduğu öğrenildi.

Diğer 38 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün emniyet yapılanması
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