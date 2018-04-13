FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatı içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Muğla merkezli Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kalan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA