FETÖ'nün 'emniyet yapılanmasına' operasyon: 63 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Operasyonda emekli, açığa alınan ve görevlerinden ihraç edilen 63 polis gözaltına alındı.
Kaynak: AA
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları belirlenen aralarında emekli, açığa alınan ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 polis gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Operasyonda emekli, açığa alınan ve görevlerinden ihraç edilen 63 polis gözaltına alındı.
Kaynak: AA