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Buradasınız : » » FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

9 ilde İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 62 kişiden 55'i gözaltına alındı.

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FETÖnün emniyet yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli, Ankara, Eskişehir, Ordu, İstanbul, Elazığ, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu eski polis memuru 55 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen 4 eski emniyet şube müdürü de var.

Bazı zanlıların FETÖ'nün emniyet sorumlusu oldukları iddia edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, emniyet
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