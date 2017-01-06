FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki polis okullarında abilik yaptıkları tespit edilen ve aralarında 27 emniyet personelinin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanması içerisinde abilik yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

stanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.