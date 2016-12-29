Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.533
    Euro: 3.699
  • BIST: 77835.85
    Altın: 130.091

Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma: 44 gözaltı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma: 44 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yakalama kararı verilen 70 emniyet personelinden, aralarında rütbelilerin de olduğu 44'ü gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
FETÖnün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma: 44 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 emniyet personelinden 44'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cep telefonlarında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen 70 polisin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında rütbeli personelin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında gözaltı kararı verdiği şüpheliler arasında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet personeli, gözaltı, fetullahçı terör örgütü, fetö, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER