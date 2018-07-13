FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 91 eski polise ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 45'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 91 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılan duruşmaya, 44 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 91 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

48 sanığın dosyası tefrik edildi

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı verilen ve firari durumda bulunan 22 sanık ile soruşturma aşamasında haklarındaki delillerin tam toplanamadığı 26 sanığın dosyasının ayrı ayrı tefrik edilmesine karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün, 2 sanık ise 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılırken, tutuksuz bir sanık hakkında beraat kararına hükmolundu.

Mahkeme heyeti, haklarında dosyasının ayrılmasına karar verdiği sanıklardan 4'ü, hakkında mahkumiyet verdiği sanıklardan ise 9'u olmak üzere 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA