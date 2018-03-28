FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün emniyet ve "TSK'deki kripto yapılanması" soruşturması kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Zonguldak, Şırnak, Trabzon, Eskişehir, Uşak, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Düzce'de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında halen görevde olan polis memuru ve muvazzaf askerlerin de olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu.

İkametlerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA