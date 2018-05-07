FETÖ'nün emniyet sorumlusuna hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sağlık personeli ve örgütün emniyet sorumlusu olduğu belirlenen Barbaros Erdal ile polis memurları Selçuk Dağlı, Mustafa Korkmaz ile avukatları hazır bulundu.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtip, kendiliğinden tüm iddiaları kabul eden ve ayrıntılı beyanlarda bulunan sanık Erdal, yargılama aşamasında ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeyerek daha önce verdiği ifadeleri reddetti.

Savunmasında terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını öne süren Erdal, atılı suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, örgüt içerisinde "Bekir" kod adıyla faaliyet gösterdiği, ByLock kullanıcısı olduğu, himmet adı altında örgüte para topladığı tespit edilen ve Bank Asya hesapları ile diğer sanıkların ifadelerinde mahrem sorumlu olduğuyla ilgili beyanları dikkate alarak sanık Erdal'ı, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca aynı davada yargılanan diğer sanık Dağlı'ya 7 yıl 6 ay, Korkmaz'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA