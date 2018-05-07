  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.243
    EURO 5.063
  • BIST 101994.02
    ALTIN 179.146
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün emniyet sorumlusuna hapis

FETÖ'nün emniyet sorumlusuna hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan, örgütün emniyet sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 sanığa hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün emniyet sorumlusuna hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sağlık personeli ve örgütün emniyet sorumlusu olduğu belirlenen Barbaros Erdal ile polis memurları Selçuk Dağlı, Mustafa Korkmaz ile avukatları hazır bulundu.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtip, kendiliğinden tüm iddiaları kabul eden ve ayrıntılı beyanlarda bulunan sanık Erdal, yargılama aşamasında ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeyerek daha önce verdiği ifadeleri reddetti.

Savunmasında terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını öne süren Erdal, atılı suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, örgüt içerisinde "Bekir" kod adıyla faaliyet gösterdiği, ByLock kullanıcısı olduğu, himmet adı altında örgüte para topladığı tespit edilen ve Bank Asya hesapları ile diğer sanıkların ifadelerinde mahrem sorumlu olduğuyla ilgili beyanları dikkate alarak sanık Erdal'ı, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca aynı davada yargılanan diğer sanık Dağlı'ya 7 yıl 6 ay, Korkmaz'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, fetö soruşturması, emniyet, yapılanma, terör örgütü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER