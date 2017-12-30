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Buradasınız : » » FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "emniyet mahrem imamı" tutuklandı.

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FETÖnün emniyet mahrem imamı yakalandı

Adana’da, güvenlik güçleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Mart 2017’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Yıldız’ın (54) emniyetin mahrem imamı olduğu belirlendi.

Ekipler, bir süre teknik ve fiziki takip yaptıkları Yıldız’ın, kendi evi yerine "gaybubet evi"nde kaldığını tespit etti.

"Sinan" kod adıyla polis amir ve müdürler için sohbet organize edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürülen Yıldız, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada din öğretmeniyken ihraç edilen Yıldız'ın kendisini takip ettiğini düşündüğü polis araçlarının plakalarını yazdığı peçeteler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, fetö, Adana
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