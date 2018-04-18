  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün emniyet imamlarına hapis

FETÖ'nün emniyet imamlarına hapis

Karabük'te haklarında FETÖ'den dava açılan ve "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen 2 eski öğretmene 12'şer yıl hapis cezası verildi.

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FETÖnün emniyet imamlarına hapis

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski öğretmenler Şeref Önder ve Kemal Demiray ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabük'teki "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen Önder ve Demiray'ı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını karara bağladı.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, Karabük, hapis, FETÖ davası, fetö
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