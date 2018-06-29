FETÖ'nün emniyet, askeri ve mülkiye yapılanmasına ağır darbe

Türkiye genelinde hafta başından bu yana FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet ve mülkiye yapılanması operasyonlarında aralarında eski vali yardımcıları, kaymakamlar, örgütün gizli sorumluları ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 423 şüpheli gözaltına alındı.

25-29 Haziran'daki operasyonlardan derlenen bilgilere göre, FETÖ'nün TSK, emniyet ve mülkiye yapılanmalarına operasyonlar aralıksız sürüyor.

Hafta başından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 20 operasyonda aralarında eski vali yardımcıları, kaymakamlar, kuvvet komutanlıklarında görevli muvazzaf askerlerin de olduğu 423 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ gözaltısı

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 30 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 13 gizli sorumlu da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi.

4'ü eski emniyet amiri 48 eski polise operasyon

Ankara merkezli FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanması operasyonunda 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.

Jandarma'ya FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı personeline yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucu FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

"Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu, sokağa çıkmayın"

20 ilde Aydın merkezli FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanması operasyonunda, 3 gizli sorumlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de aralarında olduğu 48 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar arasında bulunan ve FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerin gizli sorumlusu olduğu belirlenen M.D. de yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı İzmir'in Foça ilçesinde yakalandı.

M.D'nin telefonunda yapılan incelemede darbe girişiminin yaşandığı akşam WhatsApp programından örgüt üyelerine gönderdiği mesajlar saptandı.

Şüphelinin, 15 Temmuz 2016 saat 22.00'de örgüt mensuplarına "Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu, sokağa çıkmayın", saat 02.05'te de "mahrem imamlar grubu"na "İlgilendiğiniz askeri öğrenciler dışarıdaki askerlere yardım etsinler" yazılı mesajlar gönderdiği belirlendi.

11 astsubay gözaltına alındı

12 ilde Aydın merkezli düzenlenen başka bir operasyonda da FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanması soruşturması kapsamında halen görevde olan 11 astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

13 il ve KKTC'de Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında gizli sorumluları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında çalışan, biri görevden uzaklaştırılan 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 20'ye çıktı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

14 ilde Manisa merkezli FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün gizli sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 18'i muvazzaf 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep, Aksaray, Hatay ve Malatya merkezli operasyonlar

25 ilde Gaziantep merkezli FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanması operasyonunda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 49 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Zanlıların örgütün gizli sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürüldü.

Aksaray merkezli operasyon: 7 gözaltı

7 ilde yürütülen Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda örgütün polis okulu ile askeri okul öğrencilerinin gizli sorumlusu olduğu ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Hatay merkezli operasyon: 20 muvazzafa gözaltı

18 ilde Hatay merkezli yürütülen örgütün askeri yapılanması operasyonunda aralarında binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı öğrenildi.

Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

7 ilde Malatya merkezli FETÖ'nün gizli askeri yapılanması operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda askeri personelden sorumlu olduğu belirlenen, meslekten ihraç edilen öğretmen ve öğretim üyesinin de bulunduğu 2 gizli sorumlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 7 astsubay gözaltına alındı.

Antalya'da 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli askeri yapılanması ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınanların emekli jandarma albay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken ihraç edilen albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken ihraç edilen yüzbaşı ve bir kamu hastanesinde görevli doktor olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu ve üst düzey örgüt mensupları ile görüştükleri, başka amaçlarla kullanılmayan telefon hatlarına sahip oldukları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait kitap, cep telefonları, SIM kart, bellek ve bilgisayarlara el konuldu.

Batman merkezli operasyon: 57 muvazzafa gözaltı kararı

28 ilde Batman merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılanlardan 21'inin jandarma, 30'unun Hava Kuvvetleri, 6'sının Kara Kuvvetleri personeli olduğu belirlendi. 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuşun gözaltı işlemleri sürüyor.

Tokat merkezli operasyon: 13 gözaltı kararı

Tokat'ta 11 muvazzaf astsubay, 1 sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bayburt'ta 12 gözaltı kararı

Örgütün gizli yapılanması soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf, ihraç ve emekli subay, astsubay ile uzman çavuşların bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, 10 zanlı yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 2 kişiden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da 98 gözaltı

23 ilde Bursa merkezli operasyonda yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerler, askeri okullardan ilişiği kesilenler ile eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişiden 98'i gözaltına alındı.

FETÖ'nün mülkiye yapılanması

8 ilde Erzurum merkezli FETÖ'nün sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve açığa alınan 5 kaymakam gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu. Şüpheliler, soruşturmanın sürdüğü Erzurum'a getirildi.

Soruşturma kapsamında eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA