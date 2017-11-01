FETÖ'nün eğitim kurumları soruşturmasında 42 gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarındaki çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu bazılarının da Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA