  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün eğitim kurumları soruşturmasında 42 gözaltı kararı

FETÖ'nün eğitim kurumları soruşturmasında 42 gözaltı kararı

KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında aralarında "ByLock" kullananların da bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün eğitim kurumları soruşturmasında 42 gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarındaki çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu bazılarının da Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, eğitim yapılanması, operasyon
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