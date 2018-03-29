  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'nün duruşma taktiği deşifre oldu

FETÖ'nün duruşma taktiği deşifre oldu

FETÖ'cülerin yakınları, duruşmalarda şehit ve gazi yakınlarının arasına karışıyor. Amaçları, duruşma salonlarında tartışma ve gerginlik çıkarmak.

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15 Temmuz darbe girişimi davaları bir bir karara bağlanıyor.

Duruşma salonlarında kimi zaman sanık yakınları ve mağdurlar arasında tartışmalar çıkıyor.

Gerilimin aslında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bir taktiği olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişimi sanıklarıyla akrabalığını saklayıp 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarını tahrik etmeye çalışanların planı fark edildi. O yöntemi avukatlar deşifre etti. 

Bu kişiler, şehit yakını gibi gazi ve şehit yakınlarının arasına karışıyor. Duruşmalarda mağdurları ve ailelerini kışkırtıyorlar. Darbeci sanıklara da "biz buradayız" mesajı vermeye çalışıyorlar.

Artık duruşma salonlarına girişlerde kontrol daha sıkı. Durumu gözlemleyen mağdurlar da, FETÖ'cü sanık yakınlarının aralarına sızmasına izin vermiyor.

Kaynak: TRT Haber/Yiğitcan Karatepe

Etiketler: fetö, 15 Temmuz darbe girişimi
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